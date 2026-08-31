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Birgitta Ohlsson om sin brottningskamp med Gud
När den tidigare ministern klev in i dödens väntrum vägrade hon först att be till Gud – men tiden på sjukhus ledde till att hon fann tron igen
”Jag tycker att det är en styrka att försöka vara öppet sårbar”, säger Birgitta Ohlsson i intervjun med Dagen.
Natanael Gindemo
När cancerbeskedet kom klev hon in i dödens väntrum. Birgitta Ohlsson var tydlig med att hon inte skulle vända sig till Gud bara för att det gick dåligt i livet, dessutom hade hon tappat sin barnatro. Nu låter det annorlunda.