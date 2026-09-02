Nyheter
Kyrka riskerar vite för hembakade bullar - nu kräver politiker utredning
Har lämnat in ett initiativärende med krav på att pausa åtgärderna mot Equmeniakyrkan i Fristad tills regelverket är utrett
Bullar har blivit en fråga på politisk nivå i Borås. Det förefaller vara helt orimligt att man inte ska få sälja en hembakad bulle, säger Niklas Arvidsson (KD)
Dagen & Facebook
En församling som råkat sälja hembakade bullar i sitt kafé riskerar ett vite på 10 000 kronor om det sker igen. Kristdemokraterna i Borås agerar nu, och har lämnat in en protest där man kräver att kommunen pausar eventuella sanktioner tills rättsläget är utrett.