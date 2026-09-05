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Diakonia får kritik efter broschyr om att diktaturen kommer

”Inget emot att kallas alarmistiska”, svarar Diakonia

Inför valet går den kristna biståndsorganisationen Diakonia ut med en broschyr som varnar för diktatur, något som statsvetarprofessor Peter Esaiasson beskriver som alarmistiskt.
Jacob Zetterman Reporter
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Är demokratin hotad? Den kristna biståndsorganisationen Diakonia leker i alla fall med tanken i en kampanj de går ut med inför valet – något de nu får kritik för från en professor i statsvetenskap.

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