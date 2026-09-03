Nyheter
Frimodig kyrka kritiserar biskoparna: ”Sviker sitt uppdrag”
Nomineringsgruppens vice ordförande menar att Svenska kyrkans 14 biskopar borde ha dragit i nödbromsen för vigselmotionen
Svenska kyrkans biskopar, fr v: Martin Modéus, ärkebiskop; Ulrica Fritzson, Skara stift; Sören Dalevi, Karlstads stift; Johan Tyrberg, Lunds stift; Susanne Rappmann, Göteborgs stift; Fredrik Modéus, Växjö stift; Åsa Nyström, Luleå stift; Teresia Boström, Härnösands stift; Johan Dalman, Strängnäs stift; Karin Johannesson, Uppsala stift; Marika Markovits, Linköpings stift; Andreas Holmberg, Stockholms stift; Mikael Mogren, Västerås stift; Erik Eckerdal, Visby stift.
Magnus Aronson /Ikon