Nyheter
Sara Svenssons advokat begär att förundersökningen om Knutbymordet återupptas
Vill att ”Barnflickan” frias från morddomen efter dådet januari 2004.
Dagens reporter är på plats under fredagens presskonferens där juristerna Filippa Forsberg och Johan Eriksson samt kriminaltekniker Sonny Björn medverkar.
Johannes Ottestig
2004 dömdes Sara Svensson för mordförsök och mordet på Alexandra Fossmo, till rättspsykiatrisk vård i det så kallade Knutbydramat. 22 år senare lämnar hennes juridiska ombud in en begäran till Riksåklagaren om att förundersökningen ska återupptas.