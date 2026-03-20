Nyheter
Sjömanskyrkan i Malmö fick rycka ut när strandsatta ryssar hamnade i nöd
"Min roll som sjömanspräst är att hjälpa sjömän, och det spelar ingen roll vilken nationalitet de har, det är mitt ansvar att hjälpa dem." säger JP Heath till Dagen.
Fartyget Caffa bordades av svensk militär och har legat ute till havs strax söder om Trelleborg sedan dess, med tio ryska sjömän ombord.
Johan Nilsson / TT
I över en veckas tid har ett fartyg som tros tillhöra den ryska skuggflottan legat för ankar på svenskt vatten, efter att dess kapten frihetsberövats. Besättningen ombord fick oväntad hjälp från Sjömanskyrkan i Malmö.