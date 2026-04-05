Uppmärksammad studie om att unga söker sig till kyrkan dras tillbaka
Det brittiska bibelsällskapet fick ett helt felaktigt underlag från ett opinionsinstitut – har legat som grund till debatt om Jesustrend i landet
En ung kvinna utanför St. Paul's Cathedral i London. En rapport i England slog fast att rekordmånga unga vuxna börjat gå regelbundet i kyrkan, men nu drar det brittiska bibelsällskapet tillbaka rapporten då det statistiska underlaget inte gick att lita på.
Det brittiska bibelsällskapet drar tillbaka sin rapport ”Den tysta väckelsen”, då det visade sig att underlaget de fått var felaktigt. Företaget som genomförde studien presenterade en stor uppgång i kyrkobesöken hos unga vuxna, vilket de nu erkänner att de inte hade belägg för.