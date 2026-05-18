Nio timmar långt bönemöte vid Vita huset

Bönefestivalen hålls i parken National Mall, nära Vita huset i Washington DC, där en enorm scen med texten "Rededicate 250" har byggts upp, enligt medier.

Bakom bönestunden står organisationen Freedom 250, som har stöd av Vita huset och som arrangerar ”patriotiska evenemang”. På dess hemsida heter det att amerikaner av ”alla olika bakgrunder” välkomnas, men NPR noterar att 18 av 19 böneledarna är kristna – den 19:e är en judisk rabbin.

Bönemötet hålls bara veckor efter att Trump publicerat en AI-genererad bild av sig själv som Jesus. Inlägget fick stark kritik och resulterade i en dispyt med påve Leo.