Händelsen vid omröstningen om abort beskrivs som ett bönesvar
Riksdagsledamöterna behövde inte bekänna färg och rösta
KD-veteranen Annelie Enochson följde omröstningen i abortfrågan i riksdagen, och såg det som ett bönesvar att politikerna som inte gillar förslaget behövde rösta mot sitt samvete.
Jacob Zetterman
Det blev ingen större dramatik när riksdagen röstade ja till att skriva in aborträtten i grundlagen, eftersom C och MP inte yrkade på sina motförslag. Så det blev ingen knappröstning.