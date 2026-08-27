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Uppmaningen – gå ut till alla valstugor och fråga om konvertiter
Nätverket Rätt till tro hoppas att flera kristna ska följa deras exempel
Kenneth Nilsson (i mitten) från nätverket Rätt till tro tillsammans med lokalpolitiker som står i valstugorna i Vänersborg. Övriga personer är Cristoffer Emanuelsson (SD), Lisa Johansson (KD), Cecilia Prins (L) och Bengt Wallin (C).
Lisa Johansson
Tidigare har nätverket Rätt till tro uppvaktat politiker i riksdagen med sitt budskap om att skydda asylsökande konvertiter från utvisning. Nu uppmanar de kristna att lyfta den här frågan även på den politiska gräsrotsnivån, i valstugorna.