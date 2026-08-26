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Susanna Birgersson: Anna Karin Hammar bryr sig egentligen inte om bekännelsen

Den svenskkyrkliga prästens utspel inför valet är ”fullständigt proportions­löst”, menar GP:s ledarskribent

Kombinerad bild: Susanna Birgersson och Anna Karin Hammar.
”Det skulle kunna vara så att Bibeln inte ger några entydiga anvisningar om hur en kristen medborgare i en senmodern, sekulariserad, liberaldemokratisk stat i en globaliserad värld bör rösta”, skriver GP:s ledarskribent Susanna Birgersson.
Arash Asadi Reporter
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Prästen Anna Karin Hammars utspel om att kristna inte kan rösta på Tidöpartierna möter kraftig kritik från opinionsbildaren Susanna Birgersson. I en ledarartikel i Göteborgs-Posten skriver hon: ”Hammar bryr sig egentligen inte om bekännelsen, så som den har tolkats av lutheraner världen över.”

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