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Nooshi Dadgostar (V) kom aldrig till Equmeniakyrkans utfrågning
Första gången sedan 1968 som en partiledare missar samfundets evenemang – pressträff i riksdagen gick före utfrågningen i Vårgårda
Vänsterpartisterna Alexandra Mattsson, Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson håller en pressträff i riksdagen, vilket prioriterades före Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda.
Anders Wiklund/TT
In i det sista hoppades Equmeniakyrkan att hon skulle dyka upp. Men Nooshi Dadgostar (V) valde till slut att nobba samfundets partiledarutfrågningar i Vårgårda. Hon är också den enda partiledaren som tackat nej till att intervjuas av Dagen.