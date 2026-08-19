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Biskop: Att seminariet ställdes in hade inget med Joel Halldorf att göra
Förnekar att kritik mot ämnet eller någon talare gjorde att inspirationsdagen i Skara om migration ställdes in
Biskop Ulrica Fritzson skulle talat vid den ”inspirationsdag inför valet” som skulle hållits i Skara den 30 augusti, där även Joel Halldorf skulle medverkat.
Emilia Dalén
Att Svenska kyrkan i Skara ställde in en dag om migration hade varken att göra med Joel Halldorfs medverkan eller kritik från några kyrkopolitiker, enligt biskop Ulrica Fritzson.