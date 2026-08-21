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Anmälningarna mot Birgitta Ed har blivit ett slagträ i valrörelsen
Domkapitlet meddelar beslut i god tid innan valdagen om hon brutit mot sina prästlöften – 30 anmälningar har kommit in mot statsministerfrun
Birgitta Ed och statsminister Ulf Kristersson (M) anländer till konserten med kärlekstema som Stockholms stad bjuder på under kungaparets guldbröllopsfirande den 13 juni.
Christine Olsson/TT
Korruption. Det är ordet som använts flera gånger mot statsminister Ulf Kristersson (M) under valrörelsen. Till viss del beror det på hans fru, prästen Birgitta Ed, som just nu står inför domkapitlet i Strängnäs efter att anmälningarna strömmat in.