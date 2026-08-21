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Elisabeth Thand Ringqvist: Ett brott att tvinga någon till kyrkan
När Centerledaren gav några exempel på vad den nya lagen om psykiskt våld innebär tog hon påtvingade kyrkobesök som exempel
Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vid en pressträff utanför polisstationen i Rinkeby.
Magnus Lejhall/TT
Kan det vara brottsligt att tvinga med någon till kyrkan? C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist uttryckte sig i alla fall så när hon skulle besvara en fråga om islamism och hederskultur.