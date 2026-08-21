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Elisabeth Thand Ringqvist: Ett brott att tvinga någon till kyrkan

När Centerledaren gav några exempel på vad den nya lagen om psykiskt våld innebär tog hon påtvingade kyrkobesök som exempel

Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vid en pressträff utanför polisstationen i Rinkeby.
Jacob Zetterman Reporter
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Kan det vara brottsligt att tvinga med någon till kyrkan? C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist uttryckte sig i alla fall så när hon skulle besvara en fråga om islamism och hederskultur. 

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