Podd | Dagens föräldrar
Avsnitt 24: Vi byggde ett företag – utan att tappa bort familjen
Josephine och David Flatebö gästar podden Dagens föräldrar.
Josefin Lilja
Fakta: Dagens föräldrar
- Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
- I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
- Podden utkommer varje onsdag.
- Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
Hur är det egentligen att driva familjeföretag – tillsammans som par och mitt i småbarnslivet?
I det här avsnittet möter vi Josephine och David Flatebö, som i över 20 år har byggt sitt företag sida vid sida. De delar ärligt om att komplettera varandra, balansera jobb och familj – och om både slit, skratt och svåra perioder längs vägen.
Ett nära samtal om företagande, äktenskap och livet som pågår samtidigt.