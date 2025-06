Torps inbjudan av Brian Zahnd uttrycker en teologisk förskjutning 

Den amerikanske pastorn och författaren Brian Zahnd ska medverka på Torpkonferensen. Det har skapat en viss debatt. I mars månad uppmanade flera EFK-pastorer mig att läsa Zahnds bok Sinners in the hands of a loving God. Jag gjorde det och skrev ett kort blogginlägg som Dagen lyfte fram på nyhetsplats. Jag uttryckte där min skepsis till Zahnds bibelsyn, försoningslära och syn på de eviga straffen.