Omstridda debattörens liv slutade med mord: Vem var egentligen Charlie Kirk?
Mordet på den kristna högerpolitiske aktivisten blev en världsnyhet i september 2025. Stort reportage om 31-åringen som sägs ha hjälpt Donald Trump att bli president.
Charlie Kirk har under lång tid varit en förebild för många konservativa – i synnerhet många unga i USA.
Den högerpolitiska aktivisten Charlie Kirk sköts till döds för en dryg månad sedan. Dådet väckte starka reaktioner. Men vem var egentligen 31-åringen som sägs ha hjälpt Donald Trump att bli president, som har kallats martyr och som har fått en egen minnesdag i USA?