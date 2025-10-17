dokument

Omstridda debattörens liv slutade med mord: Vem var egentligen Charlie Kirk?

Mordet på den kristna högerpolitiske aktivisten blev en världsnyhet i september 2025. Stort reportage om 31-åringen som sägs ha hjälpt Donald Trump att bli president.

Charlie Kirk har under lång tid varit en förebild för många konservativa – i synnerhet många unga i USA.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Den högerpolitiska aktivisten Charlie Kirk sköts till döds för en dryg månad sedan. Dådet väckte starka reaktioner. Men vem var egentligen 31-åringen som sägs ha hjälpt Donald Trump att bli president, som har kallats martyr och som har fått en egen minnesdag i USA? 

bibeln evangelikala israel donald trump usa konservativ kristendom charlie kirk dokument

