dokument
Ett år sedan omtvistade ledarvalet: "Vet inte om de rett ut sina roller än"
Karin Wiborn valdes enhälligt, men Niklas Piensoho var en omdiskuterad kandidat • Båda säger sig vara "under inskolning" ett år senare" • Detta ser de som de stora utmaningarna i samfundet nu.
Equmeniakyrkan. Karin Wiborn, kyrkoledare och Niklas Piensoho, biträdande kyrkoledare besöker tidningen Dagens lokaler på Kungsholmstorg i Stockholm.
Jacob Zetterman
Han är pingstpastorn som klev ut ur skuggorna och blev biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Niklas Piensoho valdes av kyrkokonferensen efter viss protest och varningar för splittring och att pingströrelsens teologi skulle smyga sig in i samfundet.