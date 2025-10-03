dokument

"Det värsta är att jag blev andligt lurad"

Margaretha blev utsatt för bedrägeri på kristen dejtingsajt: Förlorade 25 000 kronor.

Margaretha, som egentligen heter något annat, är frånskild sedan några år tillbaka och har inget stort umgänge med vänner: hon kände sig ensam.
Josefin Lilja
Reporter
Att dejta på nätet är i dag vanligare än att träffa en partner i kyrkan eller på krogen. Samtidigt ökar risken att bli lurad; hur ska man veta att det är en riktig person bakom profilen på dejtingsajten? Margaretha, 65, blev grundlurad, och vill nu varna andra.

