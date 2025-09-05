"Det tog några år att bygga upp ett förtroende - men nu slappnar de av när vi kommer"
I en bikervärld med hård yta och många oskrivna regler har Network MC i Örebro egna agendor och värderingar - de är evangelister på två hjul • "Vi träffar många som mår dåligt".
Tre av medlemmarna i Network MC i Örebro rullar fram sina motorcyklar för att fotograferas.
Amanda Lindgren
Motorcykelvärlden omges av en till synes tuff och hård yta. Mitt i denna sfär av svart kevlar och smattrande motorer finns flera kristna MC-klubbar som erbjuder förbön och delar ut biblar. Dagen besökte Network MC i Odensbacken, som på nära håll sett behovet av bön och att få samtala om livets stora frågor.