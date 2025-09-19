 Så fick partierna
 makten i 
 Svenska kyrkan 

”I och med socialdemokratins långa maktinnehav har de fått bära skott för partipolitiseringen av kyrkan. Men det var en högerregering som lade fram förslaget – och alla partier var för det”

Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Svenska kyrkans valsystem är unikt i kristenheten, ingen annan kyrka har ett lika partipolitiskt system. Det slår kyrkohistorikern och den tidigare biskopen Sven Thidevall fast. 

