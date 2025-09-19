Så fick partierna makten i Svenska kyrkan ”I och med socialdemokratins långa maktinnehav har de fått bära skott för partipolitiseringen av kyrkan. Men det var en högerregering som lade fram förslaget – och alla partier var för det” Johannes Ottestig Reporter Publicerad 2025-09-19 - 05:00 Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads Svenska kyrkans valsystem är unikt i kristenheten, ingen annan kyrka har ett lika partipolitiskt system. Det slår kyrkohistorikern och den tidigare biskopen Sven Thidevall fast. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. dokument socialdemokraterna svenska kyrkan kyrkovalet Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads