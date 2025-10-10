dokument

Pastorn Wang Yi i kinesiskt fängelse i sju år – hans kyrka hotas av nedstängning

Medborgarrättsjuristen som blev pastor och grundade Early Rain Covenant Church irriterar de styrande i kommunistpartiet i Kina • Antalet kristna i landet ökar trots förföljelse mot kyrkorna

Pastor Wang Yi är fängslad i Kina sedan sju år tillbaka. Early Rain Covenant Church en av många husförsamlingar i landet och den grundades av pastor Wang Yi 2008.
Thomas Österberg
Reporter
Kinesiska husförsamlingspastorn Wang Yi har suttit sju år i fängelse. Han har tappat över 20 kilo – och tillåts ytterst få kontakter med omvärlden. Myndigheterna har försökt stänga ned hans församling i Chengdu, men utan att lyckas.

