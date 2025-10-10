dokument
Pastorn Wang Yi i kinesiskt fängelse i sju år – hans kyrka hotas av nedstängning
Medborgarrättsjuristen som blev pastor och grundade Early Rain Covenant Church irriterar de styrande i kommunistpartiet i Kina • Antalet kristna i landet ökar trots förföljelse mot kyrkorna
Pastor Wang Yi är fängslad i Kina sedan sju år tillbaka.
Early Rain Covenant Church en av många husförsamlingar i landet och den grundades av pastor Wang Yi 2008.
Natanael Gindemo & Early Rain Covenant Church
Kinesiska husförsamlingspastorn Wang Yi har suttit sju år
i fängelse. Han har tappat över 20 kilo – och tillåts ytterst få
kontakter med omvärlden. Myndigheterna har försökt stänga ned hans församling i
Chengdu, men utan att lyckas.