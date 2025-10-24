dokument
Peyman flydde över havet och fick bo hos Carola – 10 år sedan den stora flyktingvågen
Så gick det för Peyman Shayegan • Pastorn Urban Ringbäck: Församlingen fann sitt ”varför” • Volontären Frida Temple: Vi fick improvisera • Flyktingsamordnaren: Dagens politik är ren och skär främlingsfientlighet.
Natanael Gindemo, Privat och TT
Hösten 2015 kommer tiotusentals flyktingar till Sverige och många kyrkor engagerar sig för att hjälpa. En som flyr över Medelhavet är Peyman Shayegan. När han kommer till Malmö visar han upp Carolas telefonnummer – till gränspolisens förvåning.