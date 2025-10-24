dokument
Peyman flydde Iran – fick bo hos Carola
Möt båtflyktingen Peyman Shayegan och tre av eldsjälarna som berättar om den dramatiska hösten 2015 och livet i dag.
T.v. Frida Temple arbetade på det tillfälliga flyktingboendet Ursvik i Stockholms förort. T.h. Peyman fick bo hos Carola när han kom till Sverige. Bilden är ett montage.
Natanael Gindemo, Privat och TT
Hösten 2015 kommer tiotusentals flyktingar till Sverige och många kyrkor engagerar sig för att hjälpa. En som flyr över Medelhavet är Peyman Shayegan. När han kommer till Malmö visar han upp Carolas telefonnummer – till gränspolisens förvåning.