Familj

”Det finns ett behov i Sverige att samla gamla missionärer till träffar så här”

Stor uppslutning när missionärs­veteraner möttes i Mullsjö

Festsalen i Mullsjö Pingst var välfylld.
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad

I flera år har missionären Siw Bäck Westin, 90, burit på en tanke: att samla seniora missionärer från hembygden kring södra Vättern till en gemensam träff. Hon hade mött många som efter ett långt livs arbete i missionsländer runt om i världen riskerat att känna sig ”glömda och gömda”. Rolf Oldin var en av dem som hjälpte henne att organisera sammankomsten.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

mission familj

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning