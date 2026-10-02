Familj
”Det finns ett behov i Sverige att samla gamla missionärer till träffar så här”
Stor uppslutning när missionärsveteraner möttes i Mullsjö
Festsalen i Mullsjö Pingst var välfylld.
Privat
I flera år har missionären Siw Bäck Westin, 90, burit på en tanke: att samla seniora missionärer från hembygden kring södra Vättern till en gemensam träff. Hon hade mött många som efter ett långt livs arbete i missionsländer runt om i världen riskerat att känna sig ”glömda och gömda”. Rolf Oldin var en av dem som hjälpte henne att organisera sammankomsten.