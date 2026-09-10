Gud måste älska vackra ting – som blåbär

Här är en blåbärskrossikant som du med fördel kan förberedda dagen innan fikastunden

Ingredienser: Börja med att göra vaniljkrämen för att låta den svalna. VANILJKRÄM 4 dl mjölk/grädde 2 dl vatten 1 dl socker 3 msk majsstärkelse 1 vaniljstång eller en knivsudd vaniljpulver SMÖRDEG 5 g jäst 100 g mjölk (1 dl) 100 g vatten (1 dl) 325 g mjöl (5,5 dl) 40 g socker (0,5 dl) 6 g salt (1 tsk) 125 g smör

Allemansrätten – hur bra är inte den! Vi får gå ut och plocka fritt av bär och svamp att fylla frysen med. Jag älskar att vara i skogen och under sommaren när jag var ute och gick i den vackra naturen så slog mig tanken – tänk att det är så vackert skapat överallt, även på de ställen ingen bor.

Jag tror att det finns platser i vår värld som är väldigt vackra, men dit ingen människa går. Vad säger det om vår skapare? Han älskar att skapa vackra ting. Även där ingen människa ser den, bär världen spår av hans godhet och härlighet. Han skapar inte för att han behöver vår beundran, utan därför att det ligger i hans natur att ge liv, skönhet och överflöd.

Har du blåbär i frysen och undrar vad man kan göra för gott med dem? Kolla hit!

Här är en krossikantbulle som du med fördel förbereder dagen innan, låter stå i kylen under natten för att sen baka i ugnen på dagen för fikat.

Gör så här

Vaniljkräm:

Blanda ner alla ingredienser i en kastrull, vispa ihop under tiden den värms upp och tjocknar. När den har tjocknat, lägg över den i en skål och täck med plastfolie, låt svalna.

Smördeg: