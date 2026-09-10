Familj | Mat
Gud måste älska vackra ting – som blåbär
Här är en blåbärskrossikant som du med fördel kan förberedda dagen innan fikastunden
Ingredienser:
Börja med att göra vaniljkrämen för att låta den svalna.
VANILJKRÄM
4 dl mjölk/grädde
2 dl vatten
1 dl socker
3 msk majsstärkelse
1 vaniljstång eller en knivsudd vaniljpulver
SMÖRDEG
5 g jäst
100 g mjölk (1 dl)
100 g vatten (1 dl)
325 g mjöl (5,5 dl)
40 g socker (0,5 dl)
6 g salt (1 tsk)
125 g smör
Allemansrätten – hur bra är inte den! Vi får gå ut och plocka fritt av bär och svamp att fylla frysen med. Jag älskar att vara i skogen och under sommaren när jag var ute och gick i den vackra naturen så slog mig tanken – tänk att det är så vackert skapat överallt, även på de ställen ingen bor.
Jag tror att det finns platser i vår värld som är väldigt vackra, men dit ingen människa går. Vad säger det om vår skapare? Han älskar att skapa vackra ting. Även där ingen människa ser den, bär världen spår av hans godhet och härlighet. Han skapar inte för att han behöver vår beundran, utan därför att det ligger i hans natur att ge liv, skönhet och överflöd.
Har du blåbär i frysen och undrar vad man kan göra för gott med dem? Kolla hit!
Här är en krossikantbulle som du med fördel förbereder dagen innan, låter stå i kylen under natten för att sen baka i ugnen på dagen för fikat.
Gör så här
Vaniljkräm:
Blanda ner alla ingredienser i en kastrull, vispa ihop under tiden den värms upp och tjocknar. När den har tjocknat, lägg över den i en skål och täck med plastfolie, låt svalna.
Smördeg:
Blanda alla ingredienser utom smöret. Låt degen vila i kylskåp i 30 minuter. Lägg sedan ut degen på ett mjölat bakbord, forma den till en kvadrat. Plasta in degen och låt vila i kylskåpet i en timme.
Kavla ut degen till cirka 25 x 25 cm
Banka ut smöret mellan två bakplåtspapper/plastfolie till cirka 12 x 25 cm Lägg smöret på ena halvan av degen och vik ihop den till ett paket. Du ska alltså vika degen över smöret, och vik ihop kanten så att smöret är helt innesluten i deg.
Detta moment ska upprepas tre gånger: Kavla ut degen till 15 x 40 cm. Vik till ett treslag. Plasta in i och låt vila i kylskåpet i en timme.
När du vikt degen tre gånger så ska du kavla ut den för att forma bullarna. Du kan forma dom på olika sätt:
• dela i fyrkanter, vik in hörnen
• stansa ut cirklar och vik in kanten något
• skär ut en remsa och lägg remsan längs kanten i en muffinsformar, som du sedan fyller .
När du format dina bullar lägger du på en klick vaniljkräm, och överös med blåbär som du blandat med lite potatismjöl.
Låt stå i rumstemperatur någon timme innan du bakar dom i ugnen. Det går jättebra att ställa dem i kylskåpet tills du ska baka dem – för det är helt klart godast nybakat.
Sätt ugnen på 225 grader, sätt in bullarna i cirka 10–12 minuter.
Servera som de är eller med en kula glass.