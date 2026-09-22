Familj | Jubilar

Han vill lyssna till andra människors berättelser från vardagslivet

Sina Sohrabi går gärna ut med kameran för att fånga historier från livet

Sina Sohrabi gillar friluftsliv – och att vara ute i skogen. Men han är också hobbyfotograf som gärna lyssnar till andra människors berättelser.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Att ta del av andra människors liv är en stor glädje, säger hobbyfotografen Sina Sohrabi i Karlshamn. Han brukar göra korta filmklipp med människors berättelser om deras vardag. För att bjuda tillbaka ställer han upp och berättar om sitt eget liv här i Dagen. 

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