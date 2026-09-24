Ananas- och kokospaj och konsten att stanna upp

Om en fika kan hjälpa dig att slå av på takten och sätta dig ner en stund - baka en paj!

"Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Bara ett är nödvändigt." /Jesus

Ingredienser: PAJSKAL 140 g smör 1 dl florsocker 2,5 dl vetemjöl 1 dl rostad riven kokos Eventuellt lite vatten FYLLNING 3 små burkar eller en stor burk krossad ananas 2 dl creme fraiche 1 ägg 1 dl strösocker 1 tsk vaniljsocker 1 dl rostad riven kokos

Visst blir man lite fartblind ibland? Och vad lätt det då är att tycka att andra inte gör det de borde. Vad lätt det är att bli orolig och stressad över saker som egentligen inte är så viktiga jämfört med att få ha blicken fäst på Jesus och sitt namn skrivet i livets bok.

När jag behöver varva ner ställer jag mig ofta och bakar eller sätter mig vid drejskivan. Det kanske låter motsägelsefullt i ljuset av vad Jesus säger till Marta, men ibland hjälper det mig att stanna upp. Men inget hjälper mig, och inget ger mig så mycket perspektiv och frid, som att få sätta mig vid Jesu fötter en stund.

Så baka inte en ananaspaj om det känns överväldigande. Men om en fika kan hjälpa dig att slå av på takten och sätta dig ner en stund, då kan du baka en ljuvligt god ananaspaj med smak av rostad kokos.

Gör så här:

Börja med att rosta kokos, det ska vara en dl vardera i fyllning och skal, så värm en stekpanna, torr, och rosta kokos tills gyllene. Rör runt hela tiden, när det väl får färg går det snabbt.

Blanda ihop alla ingredienser till pajskalet, gärna i en matberedare. Tryck ut degen i en form, både i botten och upp på kanterna, och nagga lätt med en gaffel. Vila ca 20 min i kylskåp. Sätt ugnen på 200 grader och grädda i ca 10 minuter.

Blanda ihop alla ingredienser till fyllningen och häll i pajskalet. Grädda pajen i 175 grader i 40 minuter.

Servera när den kylts ner, tillsammans med glass eller vaniljsås, och toppa gärna med lite extra rostade kokosflingor.