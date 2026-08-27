Klassisk köpekaka som du gör själv

Ingredienser: STRASSKAKA 100 g rumsvarmt smör

0,5 dl florsocker (30 g)

1 msk vaniljsocker

1 dl vetemjöl (1 dl motsvarar 60 g)

1 dl potatismjöl

(1 dl motsvarar 75 g) FYLLNING 150 g mörk choklad

1 dl grädde

20 g smör

Än är det sommar med allt vad det innebär, och hur njuter man bättre av sommar om inte med en picknick?

Ballerina-kakor är ju en klassiker att ha med sig på picknick, men kanske vill du testa någon nytt, som påminner om klassikern – men hemmagjord och enligt mig mycket godare. En regnig sommardag är det perfekt att baka egna kakor att ta med sig ut sedan när solen kommer igen.

Så här kommer ett recept på en Strassballerina som verkligen smälter i munnen. Nej, det heter inte stressballerina, utan strassballerina. För kom ihåg – att sommaren är också tid för vila.

Psalm 23: ”En psalm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid.”

Gör så här:

Strasskakan

Sätt ugnen på 175 grader. Vispa samman smör, florsocker och vanilj så att det blir fluffigt. Tillsätt vetemjöl och potatismjöl och arbeta snabbt in i degen. Fyll en spritspåse eller en kaksprits med degen och spritsa ut kakor på plåtar med bakplåtspapper. Spritsa ut till cirklar. Om du vill gör du hälften som kransar med hål i mitten för det klassiska ballerinautseendet. Grädda mitt i ugnen cirka 12 minuter. Låt kakorna svalna.

Fyllning