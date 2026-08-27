Familj
Uppsala domkyrka jagar fler besökare – i Stockholms tunnelbana
Kampanjen kostar 100 000 kronor att genomföra
I sommar har den här reklamen synts på pendeltåg och tunnelbanor i Stockholm. I kampanjen lyfter Uppsala domkyrka särskilt fram Sean Henrys skulpturutställning ”Who am I?”
Martin Einald
Uppsala domkyrka är redan Uppsala kommuns största turistmagnet, med närmare 600 000 besökare under fjolåret. Trots det satsar kyrkan på att locka ännu fler – bland annat genom reklam i Stockholms tunnelbana.