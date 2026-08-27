Familj

Uppsala domkyrka jagar fler besökare – i Stockholms tunnelbana

Kampanjen kostar 100 000 kronor att genomföra

I sommar har den här reklamen synts på pendeltåg och tunnelbanor i Stockholm. I kampanjen lyfter Uppsala domkyrka särskilt fram Sean Henrys skulpturutställning ”Who am I?”
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
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Uppsala domkyrka är redan Uppsala kommuns största turistmagnet, med närmare 600 000 besökare under fjolåret. Trots det satsar kyrkan på att locka ännu fler – bland annat genom reklam i Stockholms tunnelbana.

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