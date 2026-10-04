Familj
Hela Sverige hjälper till att renovera Sion i Lofsdalen
”Vår kallelse är kanske att iordningställa lokalen – så får Gud sända någon som kan starta en verksamhet för barn och unga”
Staffan och Majvor Ros, Bettan och Ulric Werner är engagerade i Kapellet och är glada över den hjälp de får med renoveringen och tillbyggnaden av kyrkan. Oven Jonsson, som håller i kameran var till exempel där förra veckan och hjälpte till.
Ove Jonsson
När pingstförsamlingen i Lofsdalen behövde renovera och bygga till sin
kyrka, Sionkapellet så fick de hjälp från när och fjärran.