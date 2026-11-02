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”Skit i vad någon säger på sociala medier”
Berit Simonsson, tidigare inspiratör i Oasrörelsen, fyller 75 år och tycker att äldre människor ska våga ta för sig mer
"Du har det utseende du har, den ålder du har och det är det du jobbar utifrån. Det viktiga är den inre kompassen, den inre tryggheten", säger Berit Simonsson.
Hanna Simonsson
Det senaste året har varit ett år av omställningar för Berit Simonsson. Förra sommaren avtackades hon efter 42 år som inspiratör i Oasrörelsen. Och för fem månader sedan dog hennes man Göran. Nu fyller hon 75 år.