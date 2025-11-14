Nyheter ”Så här i backspegeln kan jag säga att Krik var ett kall för mig” Krik, Kristen idrottkontakt firar 20 år - förenade tro och sport på ett helt nytt sätt i frikyrkan. KRIK Göteborg. KRIK Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2025-11-14 - 15:30 I helgen firar Krik, en kristen idrottsorganisation som startat med inspiration från Norge, 20 år. Generalsekreterare Mattias Ottestig var med redan från början. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. familj krik sport