Familj

Så minns svenskarna sina anhöriga efter döden

”Att få ta med sig den här detaljen hem från begravningen ses ofta som ett hedersuppdrag, en ära”

Många saker sp, en människa lämnar efter sig kan var laddade nog för de ska vara med på begravningen, följa med i kistan, eller sparas över generationer.
Martin Einald
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad

Minnet av en person som gått bort lever vidare på många sätt – genom berättelser, traditioner och minnesfyllda föremål. De personligt laddade sakerna spelar ofta en stor roll under själva begravningen, eller som något som läggs i kistan som den döde ska ha med sig in i den eviga vilan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

begravning familj

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning