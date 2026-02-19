Familj | Jubilar

Miljöinspektören som blev präst  släpper loss soulmusiken med elbasen

Björn Westerlund kände att han var för smart för att tro på en Gud, men i 30-årsåldern blev han ändå kristen och frälst: "Det som jag egentligen hade längtat efter".

Björn Westerlund, präst i Örnsköldsvik.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Den tidigare miljöinspektören blev distriktsföreståndare i EFS, och därefter präst i Svenska kyrkan. Numera älskar Björn Westerlund att fira mässa och ta nattvarden. Men han ser också elbasen som en gudagåva, spelar gärna soul, och kan uppleva instrumentell modern klassisk musik som lovsång och tillbedjan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

örnsköldsvik familj efs präst svenska kyrkan jubilar

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning