Miljöinspektören som blev präst släpper loss soulmusiken med elbasen
Björn Westerlund kände att han var för smart för att tro på en Gud, men i 30-årsåldern blev han ändå kristen och frälst: "Det som jag egentligen hade längtat efter".
Björn Westerlund, präst i Örnsköldsvik.
Charlotte Nordin
Den tidigare miljöinspektören blev distriktsföreståndare i EFS, och därefter präst i Svenska kyrkan. Numera älskar Björn Westerlund att fira mässa och ta nattvarden. Men han ser också elbasen som en gudagåva, spelar gärna soul, och kan uppleva instrumentell modern klassisk musik som lovsång och tillbedjan.