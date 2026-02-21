Familj | Jubilar

 Joel, 40, blev arbetslös när ministern slutade: Passade på att göra lång familjeresa

”En drivkraft för mig i livet har varit att lära mig nya saker och att upptäcka nya världar. Det vill jag fortsätta med.”

Joel Apelthun jobbade fram till i höstas som pressekreterare för sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. I väntan på ett nytt jobb har han och familjen passat på att resa till USA i tre veckor.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad


I höstas blev Joel Apelthun plötsligt arbetslös. Sedan dess sköter han mycket av hushållet och funderar på framtiden, men de senaste tre veckorna har han befunnit sig med familjen på andra sidan Atlanten.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristdemokraterna usa jubilar florida familj uppsala

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning