Joel, 40, blev arbetslös när ministern slutade: Passade på att göra lång familjeresa
”En drivkraft för mig i livet har varit att lära mig nya saker och att upptäcka nya världar. Det vill jag fortsätta med.”
Joel Apelthun jobbade fram till i höstas som pressekreterare för sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. I väntan på ett nytt jobb har han och familjen passat på att resa till USA i tre veckor.
Privat
I höstas blev Joel Apelthun plötsligt arbetslös. Sedan dess sköter han mycket av hushållet och funderar på framtiden, men de senaste tre veckorna har han befunnit sig med familjen på andra sidan Atlanten.