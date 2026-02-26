Veckans recept: Vallmogröt med lemoncurd och ingefärspäron

Ingredienser: Gröt till cirka 4 personer 2 dl havrekross/steelcut 8 dl vatten 1 tsk salt 1 msk vallmofrön Ingefärsinlagda päron 3–4 små fasta päron 1 cm färsk ingefära/ 1 tsk riven ingefära 1 citron 2 dl socker 5 dl vatten Lingon (för färg) Tillbehör Turkisk yoghurt Lemoncurd Pistagenötter

Gröt – det känns som det minst lyxiga man kan tänka sig och något som man äter bara för att fylla magen. Men tänk om jag sa att gröten kan vara lyxig? Att stunden på morgonen kan få en guldkant? Att du kan servera gröt på brunchen utan dåligt samvete?

Jag har serverat gröt vid flera frukostar eller bruncher och ofta tänker andra först ”Gröt? Hur kul är det med det?” Men de flesta blir överraskade och tycker det är mycket gott. Vågar jag jämföra det med människor jag träffat och som första gången gått till kyrkan? Många har en bild av att kyrkan är lite tråkig, inte så spännande och inte något för mig. Sedan är det olika anledningar som leder människor till att gå till kyrkan – och många gånger har jag hört någon säga ”trodde inte det var så här i kyrkan” när de blir positivt överraskade över mötet med församlingen. För något som vi ibland glömmer bort är att det är många människor som längtar efter en gemenskap, och om du bjuder med en vän eller granne till kyrkan kanske du blir överraskad över att de kommer säga ja.

Min bön är att människors möten med församlingen ska vara en spegelbild av Jesus – för jag vet att när man möter Jesus kan man inte inte reagera. Snarlikt hur dina vänner kommer att reagera när du nästa frukost serverar dem en lyxig gröt!

Här är recept på en vallmogröt med ingefärsinlagda päron och lemoncurd. Päronen behöver du ta hand om minst dagen innan, och de kan stå ett bra tag i kylskåpet. Du kan ju göra egen lemoncurd, men vill du göra det enkelt för dig så köper du färdig.

Gör så här:

Ingefärsinlagda päron

Dessa bör göras senast dagen innan, gärna tidigare än så – de kan stå och gotta sig ett bra tag.

Börja med att skala päronen. Man kan lägga in dem hela, men till gröten blir den enklare att dela dem, tycker jag. Så kärna ur och dela i klyftor.

Blanda socker, vatten, riven ingefära, skivor av citronen och lingonen i en kastrull och låt koka upp.

Lägg i päronen i lagen och låt den stå och sjuda i 15 minuter med päronen i.

Lägg sedan päronen i en skål/matlåda och täck med lagen. Låt stå i kylskåp.

Gröt

Kvällen innan häller du alla ingredienserna i en kastrull och låter den stå framme i rumstemperatur över natten.

På morgonen kokar du försiktigt upp gröten på medeltemperatur. Det kan ta upp till 20 minuter från att den börjar koka tills att den är klar. Rör om då och då.

Servering

Hacka pistagenötterna grovt.

Vispa yoghurten fluffig.

Vispa lemoncurden så den blir mjuk – om du vill kan du vispa ned en sked yoghurt.