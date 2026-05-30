Bara så du vet. Nu är det slut med stora högtider för det här året, åtminstone om vi talar om kyrkoår. Ett nytt sådant börjar som bekant varje år den första advent. Därefter avverkar vi i rask takt under några månader: jul, påsk och pingst. Vad händer sen? Det är dags för vardag. En lång räcka söndagar handlar om trons många uttryck i vårt liv. Teman som dyker upp är, för att ge några exempel: Medmänniskan, Samhällsansvar och Andlig klarsyn. Beroende på när påsken inträffar kan det bli ända upp till 26 söndagar innan vi är framme vid ett nytt advent.