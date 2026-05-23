Vart finns vår räddning, den finns i den Helige Anden som bor i var och en som vill ge sitt liv till Jesus.

Finns det någon fråga som är mer överflödig än den Jesus ställer här: ”Är någon törstig?” Självklart Jesus, alla är törstiga genom hela det liv vi lever. Vi törstar efter bekräftelse, kärlek, mening, framgång, glädje…listan kan göras nästan oändlig. Ja Jesus, vi törstar! Jesu svar är ”kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten”. Författaren till texten hjälper oss läsare att förstå att Jesus här talar om Anden som gavs till oss den första pingsten.