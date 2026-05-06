Mer, högre, större, rikare ... Burj Khalifa i Dubai, 828 meter och (ännu) världens högsta byggnad. Fatima Shbair /AP/TT

Erik Helmerson: Att kunna vara nöjd är ofta höjdpunkten av visdom

Because you’re worth it – för att du förtjänar det.

En av världens mest kända slogans uppfanns 1971 av reklambyrån McCann för kosmetikakoncernen l’Oréal, som fortfarande 55 år senare använder den.

Orden skulle lika gärna kunna stå som valspråk för hela vår konsumtionsdyrkande samtid. Flygresa till Thailand, 23 par byxor i garderoben, ny Tesla och nytt kök – jag förtjänar det!

Men det gör jag ju sällan. Visst, jag kan säga att jag flitigt jobbat ihop till minsta söm i de där byxorna, men då kanske jag bör tänka på att jag inte kunnat arbeta en dag om det inte var för Guds nåd och för privilegiet att vara född just här, just nu.

”Tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den”, slår 1 Timotheosbrevet fast. ”Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda.”

Det är ungefär så långt man kan komma från ”för att du förtjänar det”.

Att kunna vara nöjd är ofta höjdpunkten av vishet.

Nyligen skrev Dagen om pensionerade pastorn Ingemar Tidefors i Falkenberg och hans skapelse Förnöjsamhetspartiet. Tidefors går till kommunfullmäktigeval på att ”vurma för förnöjsamhet, tacksamhet och vänlighet”.

Visst anses det ligga något suspekt över åtminstone två av orden? Förnöjsam – ska vi inte hela tiden sträva efter mer? Tacksam – skulle jag inte ha rätt till allt jag äger, och lite till?

Ingemar Tidefors

Nej, det ska vi kanske inte, och nej, det har jag kanske inte alls. Att kunna vara nöjd är ofta höjdpunkten av visdom, det klokaste vi kan göra för att uppnå själslig frid. Tacksamhet är en nåd som Paulus rekommenderar oss att låta ”överflöda”.

”Fokuserar vi på det vi har och odlar tacksamhet över det mår vi bättre”, sa Ingemar Tidefors till Dagen när partiet skapades år 2024. Se där en tydlig motbild till synsättet att vi aldrig blir riktigt lyckliga förrän vi utökar vår samling med en ägodel till, och sedan postar den på Instagram.

Kommer något av våra riksdagspartier att våga lyfta förnöjsamheten i årets valrörelse? Trycker någon ordet ”tacksam” på en valaffisch? Eller blir det samma budskap som vanligt till väljaren: Kräv mer, du förtjänar det.