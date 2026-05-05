Bättre skämta om egna tillkortakommanden än sin frus

Håll kärleken levande Författare: Alf B Svensson

Förlag: Libris (96 sidor)

Genre: Relationer

I över 40 år har psykologen Alf B Svensson uppmuntrat män och kvinnor i relation: håll kärleken levande! Boken med samma namn har nått många tusen par i vårt land sedan den publicerades kring millennieskiftet. Denna utgåva har fått fina kläder signerade Jonathan Knutes.

Och hur är det med innehållet? Det är reviderat med nyare statistik, hänvisningar till bibelord och några av författarens reflektioner kring det egna äktenskapet – som snart firar sextio år.

Alf B Svensson har en avsikt med att boken är tunn och kapitlen korta; den ska vara rättfram och lätt att läsa också för den som är ovan. Exempel på rubriker är: ”Bara kärlek räcker inte”, ”Män och kvinnor talar ofta olika språk”, ”Konsten att bli arg” och ”Otrohet börjar inte i sängen”. De flesta kapitel avslutas med viktiga frågor att ställa sig själv och sin partner.

Kanske är vissa av dessa frågor för öppna för att vara hjälpsamma om man inte är van att ärligt reflektera över sin relation? Exempelvis: ”Hur bra är ni på att lyssna på varandra?”

Andra frågor är tydligare: ”Nämn något din partner gör som du uppskattar” eller ”Vad gör ni när ni känner er attraherade av någon annan?”

Att formulera sig kort kräver sina generaliseringar. Tyvärr känns de schabloner Alf B Svensson ofta lutar sig emot, i både innehåll och språk, daterade och polariserande. Detta till den grad att den tidlösa vishet som också finns där förlorar sin egg. Han anstränger sig å ena sidan för att klargöra att skillnaderna inom könen kan vara större än mellan könen, och att män och kvinnor är mer lika än vi är olika. Å andra sidan drunknar ansträngningen lätt i ”Ni kvinnor, ni …” och ”Vi män, vi …”

Evelina Lundkvist

Tonen i Håll kärleken levande är lättsam och jag vill inte vara humorlös, men jag hade tyckt att det varit roligare om författaren skojade mer om sin egna upp­levda tillkortakommanden än sin frus.

Boken är som bäst när den tydliggör mäns sårbarhet för psykisk ohälsa, avdramatiserar laddade ämnen och markerar mot den undervisning för unga som liknat tjejer som haft sex innan äktenskapet vid äppelskrutt. Eller när den pratar om en kärlek som sant söker den andres bästa.

När den är som sämst saknar jag den nyfikenhet som inte stannar vid ytliga konstateranden utan lodar djupen.