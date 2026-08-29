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Nytt center i Uppsala ska förena teologi och naturvetenskap

”Jag kan inte se att det har funnits någon tydlig etablering i Sverige med den inriktningen och samarbete med akademin”, säger astronomiforskaren Martin Sahlén

Fjellstedts centrum för naturvetenskap och teologi ingår i stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala.
Jonathan Newton Reporter
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– Jag ska ge dig ett citat. Det är från biskop Martin Lönnebo, som skriver att ”vetenskapen är kanske nutidens främsta andliga prestation”. Om det nu är så, så borde det vara en självklarhet att det här är något viktigt för både kyrkan och samhället. Här ser vi att det finns ett glapp som vi vill fylla. 

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