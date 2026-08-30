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Jimmie Åkesson (SD) i Vårgårda: ”Det är därför man nästan vill bli religiös”
Utfrågningen av SD-ledaren var tuff – men slutade med att han uttryckte sitt stora tack till arrangören Equmeniakyrkan
Jimmie Åkesson tar emot Guds välsignelse, strax efter att själv ha sagt att han nästan ville bli religiös då Equmeniakyrkans arrangemang var så proffsiga.
Lina Bronson
Trots en del tuffa frågor, trots att det var uppenbart att de inte höll med varandra uppe på scenen, Jimmie Åkessons framträdande i Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda slutade med värme.