Nyheter

Sveriges stadsmissioner hjälper hemlösa att rösta i valet

Nya regler gör det lättare att rösta där man känner sig hemma

Tack vare nya regler kan Sveriges stadsmissioner hjälpa hemlösa att rösta i provisoriska vallokaler. Bilden togs på valdagen 2022.
Jonathan Newton Reporter
Publicerad

Sex av de tio stadsmissionerna i landet har öppnat eller kommer att öppna vallokal för de hemlösa nu inför valet. Detta har gjorts enklare genom nya regler, som tillåter att valförrättarna numera kan komma till den som inte kan komma till en vallokal.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

stadsmissionen sverige valet rösträtt riksdagsvalet 2026 nyheter hemlöshet

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning