Nyheter
Sveriges stadsmissioner hjälper hemlösa att rösta i valet
Nya regler gör det lättare att rösta där man känner sig hemma
Tack vare nya regler kan Sveriges stadsmissioner hjälpa hemlösa att rösta i provisoriska vallokaler. Bilden togs på valdagen 2022.
Pontus Lundahl/TT
Sex av de tio stadsmissionerna i landet har öppnat eller kommer att öppna vallokal för de hemlösa nu inför valet. Detta har gjorts enklare genom nya regler, som tillåter att valförrättarna numera kan komma till den som inte kan komma till en vallokal.