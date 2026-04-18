Expressen varnar för en alltför politisk kyrka – tappar trumfkortet
Svenska kyrkan riskerar att uppfattas som vilken remissinstans som helst, varnar ledarskribent – kanske står Gud snarare på Gunnar Strömmers sida
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) besökte (G) som i Gud i Almedalen och nu undrar Expressens ledarskribent Karin Pihl på vilken sida Gud står i frågan om att sätta 13-åringar i fängelset efter att Svenska kyrkan protesterat mot förslaget.
Jacob Zetterman
