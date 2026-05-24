Konferensen Pingst 26 – låg tröskel till att förstå Andens gåvor
Fyra församlingar gick samman för att manifestera kristen enhet
Judit Gallardo Lants och Johanna Gell undervisade om profetia i Citykyrkan under konferensen. Fyra Stockholmsförsamlingar arrangerade tillsammans konferensen Pingst 26: Citykyrkan, Filadelfiakyrkan, Korskyrkan och S:ta Clara kyrka.
Urban Thoms
I år firar fyra kyrkor i Stockholm pingst med att anamma Jesu uppmaning om enhet bland sina efterföljare. Pingst 26 tar fasta på att skildra helgens huvudperson, den helige Ande. Budskapet som förmedlas känns ovanligt handfast. Arrangörerna har lyckats skapa en lågtröskeltillställning för fler än bara de redan invigda.