Massavhopp skakar Älvdalens församling
Präster och lokala toppolitiker hoppar av – snart står församlingen utan någon präst
En kyrkoherde, en komminister och två kyrkopolitiker lämnar Älvdalens församling. På bilden syns Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala, som inte är inblandad i situationen.
Arash Asadi
Ett mindre massavhopp skakar Älvdalens församling i Svenska kyrkan. En kyrkoherde, en präst och två lokala toppolitiker lämnar sina tjänster och uppdrag. Nu ska Västerås stift hjälpa församlingen.