Stort sorgearbete sedan tonårig elev på kyrkans skola i Malmö körts ihjäl
Europaportens skolchef: Detta är chockartat för så många
Blommor och ljus på minnesplatsen på måndagen för den tonåriga flicka som dog när hon blev påkörd av en bil på ett övergångsställe i centrala Malmö på fredagen. Föraren av personbilen misstänks för grovt vållande till annans död.
Europaportens skola har sorg. I fredags omkom en tonårig elev sedan hon blivit påkörd i centrala Malmö av en 39-åring som enligt uppgift körde mot rött ljus.