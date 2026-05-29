Nyheter
EFK-församling antog styrande dokument efter hbtq-relaterad kris
Tidigare föreståndaren valde att säga upp sig efter att första förslaget fallit
Frågan om samkönade relationer är en het fråga för Evangeliska frikyrkan – även på lokalplanet.
Thomas Österberg
I höstas stoppades ett förslag innehållande formuleringen att äktenskapet mellan man och kvinna är ”det sammanhang som Gud avsett för sex”. Nu har Korskyrkan i Västerås slagit fast att den har en traditionell syn på äktenskapet, men att medlemmar välkomnas ”oavsett äktenskapssyn och samlevnadsform”.